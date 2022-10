Bollette | l’Antitrust ferma le società dell’energia | stop alle modifiche di prezzi e contratti

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha emesso una serie di provvedimenti cautelari nei confronti delledi distribuzione di energia elettrica Iren, Iberdrola, E. ON e Dolomiti. Nel mirino leunilaterali al prezzo di fornitura dell’elettricità e del gas. L’istruttoria era stata avviata il 19 ottobre scorso. Iberdrola ed E.ON dovranno da subito applicare le originarie condizioni di offerta e consentire di ritornare in fornituraoriginarie condizioni. Dolomiti e Iren dovranno invece sospendere le illegittime comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di offerta.ha bacchettato le compagnie, che dopo l’inizio dell’istruttoria non hanno cambiato nulla delle loro offerte. Le imprese dovranno comunicare all’Autorità, entro 5 giorni, le misure adottate per ...