371 migranti salvati dalla Geo Barents di Medici senza frontiere

(Di venerdì 28 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Geo, la nave di ricerca e soccorso di, ha effettuato un nuovo salvataggio. 103 persone, tra loro 22 bambini e un uomo con una gamba rotta, sono state tratte in salvo da una barca di legno in difficoltà in acque internazionali. Attualmente a bordo ci sono 371 persone soccorse in 5 distinte operazioni di salvataggio. Tra i sopravvissuti, 3 donne incinte e 55 minori, il più piccolo ha solo 11 mesi. – foto ufficio stampa–(ITALPRESS).

