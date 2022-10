Short track | Coppa del Mondo | 12 azzurri in gara per la prima tappa a Montreal

Queste le parole dell'allenatore della Nazionale Nicola Rodigari: ' La squadra sta bene e, anche se in questa stagione abbiamo cominciato tardi gli allenamenti sul ghiaccio, sin qui il lavoro è stato ...Si diceva polemiche e ve ne sono state molte relativamente al rapporto tra Fontana, la FISG e i compagni di squadra, con accuse rivolte a Tommaso Dotti e ad Andrea Cassinelli di ostacolarla nel corso ...Well here it finally is, the illusive album we’ve been hearing about for more than two years. Now the big question is: was it worth the wait Short answer: Yes. Here’s why: ...Inizia con la prima tappa a Montreal la Coppa del Mondo della stagione 2022-23 di short track. Da domani, in Canada, sul ghiaccio dell’Arena Maurice-Richard, ci sarà anche l’Italia. Alla guida ci sara ...