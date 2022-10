Inchiesta Juventus | Agnelli ai dipendenti | “Agito sempre con correttezza”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Come riferito da Sky Sport, questa mattina il presidente Andreaha convocato in sede tutti idella. Il vertice si è reso necessario per chiarire la situazione del club in merito agli sviluppi dell’Prisma riguardante bilanci e plusvalenze. Questo il messaggio del patron bianconero: “Tutti uniti, abbiamocon”. SportFace.

