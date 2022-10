Ferrari | trazione cruciale tra le sfide tecniche del GP del Messico

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il banco di prova del Gran Premio del( qui gli orari del week end ) , in tutta la sua unicità , diventa l'occasione per misurare le prestazioni dellaF1 - 75 su una pista impegnativa ...

che si affaccia sul week end messicano con la power unit aggiornata a Austin, porta Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli ......è invece stato fortemente cambiato ed è favorevole a chi riuscirà ad avere una buona, ... con grande sportività, per tutti gli altri protagonisti e in particolare per i piloti. Le curve ...A pochi giorni dal Gran Premio degli Stati Uniti si completa la doppietta di gare nordamericane con la seconda edizione del Gran Premio di Città del Messico – da due anni promosso dalla municipalità d ...Dal carico aerodinamico al raffreddamento della power unit, correre in quota condiziona direttamente la prestazione delle monoposto; l'efficienza in trazione sarà fondamentale ...