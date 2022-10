Underdog d' Italia unitevi

... certi ormai fanno e dicono di tutto pur di saltare sul carrozzone di Fratelli d'). ... "Così finimo aeee tre" (ma poi ha sfoggiato una citazione in inglese: "Io, stravolgerò i pronostici"...Non si è nascosta le enormi difficoltà e i grandi problemi che dovrà affrontare (l'"è una ... Si ritiene undella politica, ma ha tutta l'intenzione di "stravolgere i pronostici". "Sono ...L'intervento della presidente del Consiglio. Nella replica Meloni ha spiegato di non avere mai remato contro il Pnrr, di avere anzi ...Il coraggio della libertà. Chi può averlo più di una giovane donna che viene da una lunga militanza e che non deve niente a nessuno, è arrivata sulla cima ...