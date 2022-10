Il gaming inclusivo trionfa a Tu si que vales

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un videogame avvincente, che intrattiene grandi e piccini ma soprattutto accessibile anche a ipovedenti e non vedenti. Ecco le caratteristiche che hanno portato al trionfo di “Sfida alla pari”, il videogioco realizzato da Dinobros (https://www.dinobros.com/) e Novis Games (https://www.novisgames.com/), nel corso della sesta puntata di “Tu Si Que” andata in onda il 22/10/2022. Il progetto ha ricevuto infatti un poker di sì dalla giuria e il 98% di apprezzamento da parte del pubblico. Un mondo, quello videoludico, che diventa sempre più motivo di aggregazione e condivisione e da cui le persone ipovedenti e non vedenti sono ad oggi pressoché escluse. In Italia la percentuale di non vedenti si attesta intorno allo 0.8%1 sulla popolazione totale, gli ipovedenti sono invece circa un milione e seicentomila, per un totale di circa un milione e ottocentomila ...

Spaziogames.it

Giocare ai videogiochi dovrebbe essere un diritto di tutti, e per fortuna ilsi sta diffondendo sempre di più arrivando anche in TV. Uno tra i più inclusivi, a sorpresa, è anche il prossimo Street Fighter (non il quinto capitolo che potete trovare su Amazon ) ...La direzione del brand è dunque chiara: si punta a un, che si discosta anche a livello di design dagli stereotipi. Non a caso, sul palco della conferenza sono salite personalità del ... Il gaming inclusivo arriva in TV: la storia di Dinobros e Novis Games Torna il Digital Innovation Days che parla di 'Human for Fu.ture', dal 26 al 28 ottobre 2022 al Talent Garden di Milano, mettendo in scena anche il gaming.La crescita di Xbox Cloud Gaming spinge la casa di Redmond a stringere ulteriori collaborazioni con le aziende specializzate nella realizzazione di controller e accessori. Ecco gli ultimi prodotti ...