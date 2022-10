Bayern Monaco | idea Gundogan a parametro zero per il centrocampo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilpensa già alla prossima stagione, e avrebbe in mente un obiettivo di primissima fascia per aggiungere qualità ed esperienza alla propria mediana. Secondo quanto riferisce il portale 90min, infatti, la società bavarese avrebbe puntato il proprio obiettivo su Ilkaycentrocampista del Manchester City che ha appena compiuto 32 anni. Il nazionale tedesco è un perno della squadra di Guardiola, ma il suo contratto con i Citizens scade a: la società inglese gli offrirà il rinnovo, ma attenzione al richiamo della patria, dove tornerebbe dopo sette anni, quando lasciò il Borussia Dortmund. SportFace.

Una vittoria nella sfida di oggi contro il Viktoria Plzen darebbe la matematica certezza ai nerazzurri di essere tra le migliori 16 d'Europa, senza dover aspettare eventuali regali dal. ...Il destino per la qualificazione agli ottavi di finale era nelle loro mani: all'ultima giornata di Champions a Torino arriva il, in una sfida da dentro o fuori. Il risultato è ...Le parole di Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, sul grande ex della sfida tra il Barcellona e i bavaresi, Robert Lewandowski.Torna la Champions League con Barcellona-Bayern Monaco, Lewandowski contro il suo passato: in campo scende la storia del calcio ...