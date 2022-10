Il metodo di Giorgio Dell’Arti per spiegare la presa di potere di Mussolini

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il lettore non si sconcerti troppo: il personaggio che fa le domande sono io, che fingo di non saper nulla. E il personaggio che fornisce le risposte sono sempre io, che fingo di saper tutto. Cioè, ho scritto questo libro in forma di dialogo, e non c’è una ragione particolare se non quella che scriver dialoghi mi piace, e anche questo testo, come altri in precedenza, m’è venuto fuori così. D’altra parte – si parva licet– chiamo a mia difesa l’inventore di questo stile di racconto, vale a dire Platone. E di ciò basti. «Le porte del teatro si sono aperte alle 8. Alle 9 l’immensa sala era già gremita in ogni ordine di posti da una folla elegante nella quale si notavano molte signore della migliore società cittadina. Gli alfieri con i gagliardetti sono schierati sul palcoscenico in rappresentanza delle legioni fasciste. Deputati e personalità fasciste indossano tutti la camicia e il fez ...