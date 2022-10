Governo | ovazioni e baciamano per la fiducia a Meloni | cori dai suoi e freddo dall' opposizione**

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott (Adnkronos) - Si apre con un'ovazione e si chiude con unil discorso delladi Giorgiaalla Camera dei deputati. La prima premier donna, la prima leader della destra in quel ruolo, la prima "underdog" (parole sue) a palazzo Chigi. Troppe premesse per non caricare di aspettative l'atmosfera di Montecitorio per l'esordio del governo in Parlamento. Già al suo ingresso in aula laviene salutata dal caloroso applauso della maggioranza. La premier è circondata dal suo governo, quasi si stringe nelle spalle, sorride e ringrazia. Poi attacca, macina applausi e anche diverse standing ovation. Ad alcune di queste si uniscono i deputati dell'opposizione: Enrico Letta e Giuseppe Conte si alzano in piedi quando la premier omaggia le donne simbolo del Paese, il Papa, le vittime ...

