Giaele su tutte le furie | lo sfogo contro Antonino Spinalbese al GF Vip 7

(Di martedì 25 ottobre 2022) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata alquanto turbolenta. Il confronto tra Nikita e Wilma, la rappacificazione di Ginevra ee l’immunità di Edoardo Donnamaria hanno costituito i punti salienti della serata. Però, c’è anche stato un momento che ha messo a dura provaDe Donà. La ragazza, stuzzicata da Alfonso Signorini, ha cercato il sostegno dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Quest’ultimo, restando sul vago, ha preferito non esporsi. L’influencer, subito dopo la fine della diretta, non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il disappunto. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,De Donà delusa da: “Non dici la tua” Negli ultimi giorni, c’è stato un forte ...