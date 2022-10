GF Vip | Pamela Prati contro Patrizia Rossetti | “Sei la diva delle pentole | ha il cu*o piatto”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Grande Fratello Vip. Serata calda al Grande Fratello Vip, come sempre del resto quando si tratta della casa più spiata d’Italia. Solamente qualche giorno fa Signorini, e i vertici del programma con lui, si erano lamentati che molti personaggi non si esponevano troppo e quindi non riuscivano a far ottenere la programma gli ascolti che avevano previsto in direzione. Un problema non da poco, dal momento che tutto il cuore del programma ruota intorno alle storie corollarie che vengono a crearsi tra i vipponi. Ma niente paura, perché le ultime ore sono state a dir poco scoppiettanti. Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 24 ottobre: è sal GF Vip...