MonrealeLive

... avrebbero vissuto un difficile momento di crisi che forse, prima o poi, li porterà a. ... Non, mai… Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l'uomo della ...... dal momento che l'uomo non intendeda lei nemmeno per finta, sarà la dark lady a prendere l'iniziativa! Ariane inscenerà dunque un violento litigio in pubblico con Erik che si concluderà ... Finge di separarsi dalla moglie per prendere l'assegno sociale, monrealese denunciato Non si rassegna alla fine della relazione, si ostina a rimanere in casa con il compagno che vuole lasciarla e reagisce picchiandolo e facendolo finire in ospedale con una prognosi di un mese. Teatro..