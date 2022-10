Burger di cavolfiore | li prepari alla svelta e sono super dietetici!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 25 ottobre 2022) Volete preparare un secondo piatto delizioso che riesca ad avvicinare i più piccoli di casa alle verdure? Allora dovete cimentarvi nella preparazione deidi. Oltre ad essere estremamente semplici da realizzare, saranno sfiziosissimi per il vostro stomaco. Con pochi ingredienti, e in pochissimo tempo, verrà fuori un piatto che avvicinerà anche i più scettici. Vedrete che, dopo aver assaggiato, tutta la famiglia vi chiederà di cucinarlo spessissimo anche seottimi per la dieta. Ecco tutto quello che occorre per questo capolavoro.di: ingredienti Per realizzare le polpette dovete utilizzare i seguenti ingredienti: 30 gr di pangrattato 1 uovo piccolo 1 porro 40 gr di parmigiano grattugiato Prezzemolo, q. b. Sale, un pizzico 1non ...