Elezioni | annullate schede false dall’Argentina | se non si fa nulla | accadrà lo stesso a ogni votazione

(Di domenica 23 ottobre 2022) di Massimo Marotta Stavo leggendo l’articolo dal titolo Voto all’estero, il caso delle 25miladal Sudamerica: ancora brogli senza colpevoli scritto da Massimiliano Sfregola e pubblicato sul Blog del Fatto Quotidiano, e riflettevo sul fatto che adelezione ci troviamo di fronte a casi simili. L’articolo parla anche del caso di Adriano Cario, eletto in Argentina, manco a dirlo con molti voti taroccati. Il perito calligrafico della procura della Repubblica di Roma dichiarò che “esaminate 125di una sezione e 100 di un’altra, non vi sono mani differenti perscheda, bensì la presenza di gruppi diriconducibili a una stessa mano”. Questo avvenne nel 2018, e dopo 4 anni probabilmente, visto che la mano prolifica si starà ancora riposando, i metodi sono ...

