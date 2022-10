Moto3 | risultato FP3 GP Malesia | Munoz in vetta davanti a Suzuki | 10° Foggia

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lo spagnolo Davidha registrato il giro più veloce al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio della, penultimo atto del Mondiale. Il centauro di BOE ha stabilito il giro più veloce in 2.12.418 con 141 millesimi di scarto sul nipponico Tatsuki(Leopard), uno degli ultimi a concludere il turno. Il neo campione del mondo Izan Guevara ha concluso in terza piazza con tre decimi di scarto dalla, portacolori di Aspar che ha saputo concludereal nipponico Ayumu Sasaki (Max Racing) ed all’iberico Jaume Masià (KTM). Il brasiliano Dioogo Moreira (MT Helmets – MSi) insegue in settima piazza precedendo lo spagnolo Carlos Tatay (CFMoto Racing Prüstel GP), Daniel Holgando (KTM) ed il nostro Dennis(Leopard), il ...

In Moto2 il più rapido della classifica combinata èMETTERE.: Guevara a terra, Foggia al top Campione del mondo in carica, Izan Guevara sfoggia un piccolo numero 1 sulla carena della ...Foggia insegue lo spagnolo ad appena due punti di distanza (225 per lo spagnolo, 223 per l'azzurro), un distacco minimo che già domenica, in gara (a seconda del, naturalmente), potrebbe essere annullato o potrebbe svanire, con un sorpasso del pilota della Leopard. Izan Guevara, dal proprio conto, proverà comunque a manifestare ulteriormente la ...A Sepang i piloti della classe leggera hanno in Dennis il riferimento di giornata, nella categoria di mezzo Augusto svetta nella classifica combinata ...Ha guidato prima nelle FP1 e poi ha ripetuto il risultato nelle FP2. Dennis Foggia è stato ancora una volta il pilota più veloce ...