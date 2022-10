Usa | truffatore da 100 mln arrestato a Milano nega consenso a estradizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 21 ott. (Adnkronos) - Craig Auringer, 52enne canadese residente alle Bahamas,e su cui pendeva dallo scorso aprile un mandato d'arresto emesso dal procuratore distrettuale di New York Damien Williams, ha confermato la sua identità e hato il suoall'quando è comparso, stamane, davanti al giudice diRoberto Peroni Ranchet. Sorpreso mentre camminava in via Manzoni, in pieno centro città, è accusato di far parte di 'The Group', una banda di speculatori internazionali che avrebbe accumulato profitti illeciti col metodo 'pump and dump'. Avrebbe partecipato alla manipolazione del mercato statunitense generando, secondo l'accusa, "oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti" danneggiando migliaia di investitori ...