“L’ho visto volare” | la testimonianza dell’amico di Francesco Valdiserri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È successo tutto in un attimo. “Ricordo quello stridere di gomme fortissimo alle nostre spalle e ho”, dice Niccolò, l’amico che si trovava insieme al 18ennela notte tra mercoledì e giovedì quando un’auto è uscita di strada lo ha travolto e ucciso mentre entrambi camminavano sul marciapiede su via Cristoforo Colombo a Roma. Lui ne è uscito illeso, ed ha raccontato ai genitori quegli istanti drammatici. I due erano usciti insieme ad altri due amici, una ragazza e un ragazzo, per andare al cinema. La vittima aveva deciso di andare alla fermata dell’autobus per tornare a casa con i mezzi. “Era presto e nonaccompagnato con la mia auto come succedeva spesso dopo le nostre serate. Gli stavo facendo compagnia per raggiungere la fermata”, ha ...