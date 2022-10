Boxe | Europei Élite femminili Buvda 2022 | Bonatti e Testa in finale nei 50kg e nei 57kg

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Giornata positiva per la nazionale italiana neglidi. Stacca il pass per lala 50 Kg, che batte 4-1 l’inglese Resztan. Lar emiliana contenderà l’oro alla bulgara Asenova nella giornata di domani. Match duro ed equilibrato quello della 57 Kg Irmache supera 4-1 l’irlandese Walsh, e vola indove sfiderà la bulgara Staneva. Bronzo per la 52 Kg Olena Savchuk, sconfitta 5-0 dalll’Ucraina Kob. Altro bronzo, in questo caso per la 70kg Gemini che ha ceduto all’irlandese Desmond. “Mi sono trovata davanti un’avversaria molto brava ed esperta, che sono riuscita a battere grazie a un match molto attento tatticamente e mentalmente. Ho avuto un po’ di difficoltà alla seconda, ma, grazie a un’ottima terza ...

