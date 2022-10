ATP Napoli | Fognini stoppato da Carreno Busta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Finisce al secondo turno per Fabiola TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena ...

Il ligure si arrende con un doppio 6 - 1 allo spagnolo Carreno Busta- Fabio Fognini è stato sconfitto al secondo turno (ottavi) alla TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 35enne di Arma di Taggia, n.64 del ...Finisce al secondo turno per Fabio Fognini la TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 35enne di Arma di Taggia, n.64 del ...Non c’è partita nella prosecuzione del match interrotto ieri sera. Fabio viene travolto, cedendo per l’ottava volta allo spagnolo in dieci sfide ...Cosimo Napolitano, organizzatori dell'Atp 250 di Napoli, ha parlato ampiamente delle dinamiche che si sono sviluppate nella prima parte del torneo. Dai campi, alla gestione generale ...