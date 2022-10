Allarme siccità in Amazzonia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) - A pochi mesi dalle inondazioni che hanno distrutto i raccolti e sommerso intere comunità, migliaia di famiglie dell'brasiliana stanno ora affrontando una graveche, in alcune aree, si sta rivelando la peggiore degli ultimi decenni. Poiché la maggior parte dello Stato di Amazonas non è collegata da strade, la preoccupazione principale è la carenza di cibo, carburante e altri beni normalmente trasportati attraverso il fiume. Secondo gli scienziati questo oscillare tra condizioni meteorologiche estreme è causato dal riscaldamento climatico.

