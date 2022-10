Il pugno è vero | l' amico della Canalis lo stende e Pio sviene Emigratis choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Succede di tutto a. Une proprio panico, senza precedenti. Piosul ring durante un incontro speciale con une proprio campione. Pio e Amedeo sono unuragano. I due foggiani continuano il loro viaggio irriverente tra Stati Uniti e Brasile. Partono da Miami, dove "scroccano" (come si dice in gergo) di tutto. Amedeo vuole rimettere in forma Pio e cerca di allenarlo in ogni modo, senza riuscirci. I due si allenano con Elisabettae conoscono, in quell'occasione, Marvin Vettori: atleta italiano di Mma. "Mi sto preoccupando anche io, è quasi svenuto", dice. Pio viene colpito. Un brutto colpo. Sembra essere svenuto. Barcolla, ma non molla. I due comici, poi, vanno verso Mike Tyson. Pio e Amedeo lasciano il segno: un bel piatto di orecchiette ...