(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ha fatto tappa ail Running out of time, lanon - stop di 7.200 km promossa dalla Fee - Foundation for Environmental Education con il supporto dell'Unesco, per sensibilizzare alla ...

Tiscali Notizie

è una delle casse di risonanza attraverso cui questo messaggio viene diffuso. La Comunità dista facendo la sua parte". "L'istruzione svolge un ruolo cruciale nell'azione per il clima,...Il primo intervento ha riguardato l'approvazione dei criteri fissati dalla delibera di... Chi può farne domanda Possono inoltrare domanda per il primo fondo i cittadini residenti ain ... Giunta a Jesolo la staffetta della Fee per la lotta ai cambiamenti climatici (Adnkronos) - Ha fatto tappa a Jesolo il Running out of time, la staffetta non-stop di 7.200 km promossa dalla Fee-Foundation for ...Da quando ha iniziato a praticare Triathlon, il casalese Edoardo Mazzucco (classe 2000) ha messo nel mirino la gara principe della specialità: l’Ironman. «Sono sempre stato attratto dagli sport endura ...