Amici | “Scatta il bacio” | Maria li fa confessare davanti a tutti

Leggi su direttanews

(Di giovedì 20 ottobre 2022)De Filippi li farà. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti di, il talent di canale 5.adDirettanews.com 19 10 22 (Witty)è il talent di grande successo diDe Filippi ideato, creato e condotto da lei. I ragazzi sono comefigli per lei e nel tempo si sono creati legami indissolubili come l’zia con Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Squadra vincente non si cambia, o quasi. Quest’anno infatti due professori, già noti tra le cattedre, hanno fatto il loro ingresso nello studio rimpiazzando Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Stiamo parlando di Arisa (canto) ed Emanuel Lo (ballo). Le new entry per il momento stanno un po’ in disparte, ...