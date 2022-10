Utama | il racconto potente e severo su un mondo che si sta polverizzando

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Magari non ve ne accorgerete subito, ma c’è una sorta di agglomerato di suoni ricorrente in– in sala dal 20 ottobre – che rimane addosso dal primo all’ultimo istante di film. La linea più marcata è il respiro affaticato del protagonista Virginio, anziano pastore quechua che vive con la moglie in una baracca di pietra negli altipiani boliviani oltre i 3500 metri. Inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, ad ogni sequenza più esile, come se l’opera prima del boliviano Alejandro Loajza Grisi, vivesse in quello stantuffo di fiato che va a spegnersi progressivamente più o meno metaforicamente. Poi c’è il fischio irregolare e animalesco dei lama, branco che attornia la baracca e riempie il lungo arido pascolo accompagnato dal sempre più lento Virginio. Infine, la screziatura artificiale dei flauti andini leggermente sincopati del soundtrack ufficiale. ...