Theo Hernandez paura | villa svaligiata | presenti Zoe Cristofoli e il figlio

I ladri sono entrati nella villa del difensore del Milana Cassano Magnago, in provincia di Varese. È successo martedì sera, quando il calciatore non era presente in casa: c'erano invece la compagna Zoe Cristofoli e il figlio di appena sei ..., svaligiata la sua casa Grande paura per: una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione a Cassano Magnago (in provincia di Varese) dove abita il difensore ...VARESE. Ladri nella villa del difensore del Milan Theo Hernandez a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ieri sera (18 ottobre) una banda di malviventi ha svaligiato l'abitazione del calciatore del ...Momenti di puro terrore quelli vissuti dal calciatore del Milan Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli, da poco diventati genitori di un maschietto, il piccolo Theo Jr. Nella serata di ieri ...