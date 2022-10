Antitrust | istruttoria su Iren | Dolomiti | Iberdrola | E On

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 4 procedimenti istruttori - e altrettanti sub - procedimenti cautelari - nei confronti di, E. ON e, fornitrici di ...

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 4 procedimenti istruttori - e altrettanti sub - procedimenti cautelari - nei confronti di Iren, Iberdrola, E. ON e Dolomiti, fornitrici di ...L'ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Autostrade per l'Italia per abuso ... L', si legge in una nota, trae origine da una denuncia di UnipolTech, ideatore del ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori - e altrettanti sub-procedimenti ... non rispettose dei diritti dei consumatori, conclude Antitrust. Metti ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 4 procedimenti istruttori - e altrettanti sub-procedimenti cautelari - nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di en ...