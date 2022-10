Calciatori che fumano in Serie A | l’elenco completo | alcuni non te li aspetti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) Anche chi gioca a calcio ha il vizio del fumo; andiamo a vedere chi sono iche amano accendersi una o più sigarette. Ultimamente ha fatto il giro del web quanto successo a Radja Nainggolan; il centrocampista, che in passato ha militato inA, attualmente è in forza all’Anversa. Il classe 1988 non sta attraversando un momento molto felice; dopo essere stato trovato alla guida della sua macchina senza patente, è finito al centro delle polemiche per quanto successo nel match tra l’Anversa e lo Standard Liegi; Nainggolan, infatti, è stato ripreso dalle telecamere mentre era intento a fumare una sigaretta. Gesto che, ovviamente, non è passato inosservato e che è costato al giocatore la sospensione. FacebookFumare per un calciatore non è vietato ma è chiaro come non si possa fare in panchina mentre la tua squadra sta giocando; Nainggolan, in ...