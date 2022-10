Anguissa potrebbe recuperare per la Roma | Spalletti spera nel suo rientro

...solo dei bambini) è quello di giocare partite come quelle di ieri all'Ibrox (ma va Uno lo... ' Se Kim non vince tutti quei duelli aerei e se Lobotka enon ripuliscono i palloni ...Anche in assenza di Osimhen, se Spalletti volesse far riposare Raspadorimandare dentro ... Jesus ha sostituito abilmente Rrahmani contro il Bologna, così come Tanguy Ndombélé pera ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti prepara il prossimo match: con la Roma potrebbe esserci un'importante novità ...L’inviato Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha aggiornato la situazione legata all’infortunio di Franck Anguissa ...