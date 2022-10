Milan | Theo Hernandez | “Il pranzo con Maldini mi ha aperto gli occhi”

L'esterno delHernandez premiato al Gran Galà del calcio: suo il gol più bello della scorsa stagione Il gol più bello è quello diHernandez, premiato così dopo la rete della scorsa stagione contro l'...'Il difensore delHernandez e la centrocampista della Juventus Martina Rosucci hanno vinto il premio del Gol più bello della stagione 2021/22, in occasione del Gran Galà del Calcio dell'Assocalciatori a ...By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Come ogni anno l'AIC ha assegn ...I giocatori di Serie A hanno votato come ogni anno i migliori intepreti della stagione: poche sorprese nella top 11 di Serie A. Nella stessa giornata della cerimonia del Pallone d'Oro, di scena anche ...