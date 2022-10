LIVE Olimpia Milano-Brindisi 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | si comincia! Squadre subito in bagarre

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTING FIVE: Davies, Thomas, Pangos, Melli, Shields: Burnell, Reed, Bowman, Mezzanotte, Perkins 15.57 Esecuzione dell’inno nazionale 15.55 Cinque minuti alla palla a due, iniziano le procedure di presentazione delle. 15.50 La squadra di Messina o quella di Vitucci: chi la spunterà? 15.45 Lesono sul parquet per il riscaldamento. 15.40 Venti minuti alla palla a due. 15.35 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport: appassionati di pallacanestro, questa è laDI-Happy Casa Brinidisi. Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla...

Al Mediolanum Forum di Assago torna dopo due giorni a giocare in casa l'Olimpia Milano, caduta di fronte all'Alba Berlino in EuroLeague. Turnover leggero per coach Ettore Messina che, a fronte degli ...