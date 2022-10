Disastro Juventus | l’eliminazione dalla Champions è un bagno di sangue

(Di domenica 16 ottobre 2022) Laè ormai prossima all’uscitaLeague e per il bilancio è un danno economico davvero senza precedenti. Siamo di fronte a una delle peggiori stagione che mai si siano viste nella storia delladegli ultimi anni, coninLeague che ormai davvero è a un passo dall’essersi completata, ma in pochi sanno quanto sia devastante l’impatto sul bilancio. AdobeAllaè sempre stato il motto che vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta, ma sicuramente la Vecchia Signora della stagione 2022-23 si è completamente scordata questa sua realtà. Le prestazioni da diverse settimane stanno assolutamente rasentando il ridicolo, con diversi tifosi che non sono più disposti a sopportare un simile scempio. In campionato ...

... soprattutto dopo le parole di Agnelli, continuare ad aspettarsi l'esonero, nonostante il... accompagnano laed i suoi tifosi verso il derby in casa del Torino. Per la sfida ai non ...'Prendetemi quel ragazzo, è fortissimo'. Maurizio Sarri ci aveva visto lungo nel 2019: lui che a Napoli ha vissuto anni molto importanti aveva segnalato al suo arrivo allaun certo Khvicha Kvaratskhelia . Sì, proprio lui, il georgiano fenomenale che sotto la guida di Luciano Spalletti è esploso in tempo record, diventando fondamentale per la squadra sia in ...La Juventus può tornare a sorridere dopo la vittoria contro il Torino: ecco i punti chiave della vittoria del Derby della mole ...Mario Sconcerti ha espresso il proprio parere sulle recenti parole del Presidente della Juventus Andrea Agnelli ...