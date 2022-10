Amici 22 spoiler | tutto quello che vedremo oggi 16 ottobre 2022

(Di domenica 16 ottobre 2022) Siete pronti per una nuova imperdibile puntata di22? Il talent di Canale 5 torna, 16con una nuova puntata che come saprete, è stata registrata mercoledì e quindi non mancanoe anticipazioni, diche accadrà nello studio di Canale 5 con Maria de Filippi e gli allievi di questa edizione. Iniziamo col dirvi che, tra gli ospiti di22 ci saranno Tananai, che presenterà il suo nuovo singolo, e poi Michele Bravi e Loredana Bertè. La cantante sarà chiamata a giudicare le esibizioni degli allievi di canto. E poi le sfide e una decisione importante: quella di Raimondo Todaro che deve scegliere se continuare a lavorare al fianco di Asia oppure iniziare un nuovo percorso con la ballerina Claudia. Scopriamo tutti i ...

Scoprite tutte le anticipazioni della quinta puntata di Amici 22, in onda su Canale 5 domenica 16 ottobre: ecco chi sono gli ospiti e come andranno le sfide ...Nel corso del daytime di oggi all'insegna del talent show di Maria De Filippi abbiamo…. L'articolo Bacio tra Rita e Niveo ad Amici 22: Alessandra Celentano rimprovera la ballerina "Vai a casa se…" pro ...