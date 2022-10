Jasmine Paolini in finale nel Wta 250 di Cluj-Napoca 2022 | nuova classifica e montepremi

(Di sabato 15 ottobre 2022)trova l’acuto a. Dopo una stagione iniziata bene, ma proseguita non del migliore dei modi, la tennista di Bagni di Lucca in uno degli ultimi tornei dell’anno piazza la zampata e conquista la sua secondaWTA in carriera. L’azzurra proverà a bissare il successo dello scorso anno a Portoroz, e dovrà vedersela contro la russa Anna Blinkova. Ma nel frattempo può già sorridere per unache torna ad essere più consona: con questo risultato salirà come minimo al n°68 del ranking mondiale. Per lei anche un assegno da 11,000$. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONESportFace.

Un anno dopo la prima (e unica) volta,torna in finale nel circuito WTA. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana ha centrato la qualificazione al Transylvania Open, torneo WTA 250 in corso sui campi in cemento indoor a Cluj -...Spostandoci più a nord - est, verso Cluj - Napoca, ecco la sorprendente, che ha trovato una settimana da incorniciare, arrivando alle semifinali del Transylvania Open . La toscana, ...Jasmine Paolini sfiderà Anna Blinkova nella finale del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2022. A che ora e come seguire il match in tv.Wta Cluj-Napoca 2022: Paolini vince al terzo set contro Wang e vola in finale. Paolini piega Wang 7-5 4-6 6-3 approfittando dei problemi fisici di Wang nel terzo set. Affronterà domani in finale Blink ...