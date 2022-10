Chi è Lorenzo Fontana | eletto presidente della Camera

(Di sabato 15 ottobre 2022) - Fedelissimo di Salvini arriva in Parlamento nella scorsa legislatura. Vice, ruolo che lascia per ricoprire quello di Ministro alla Famiglia e alla Disabilità. Poi Ministro per ...

- Fedelissimo di Salvini arriva in Parlamento nella scorsa legislatura. Vicepresidente della Camera, ruolo che lascia per ricoprire quello di Ministro alla Famiglia e alla Disabilità. Poi Ministro per ...EccoFontana Veronese, classe 1980, tre lauree (la prima in Scienze Politiche a Padova, poi in Storia all'Università Europea e in Filosofia alla Pontificia San Tommaso d'Aquino ... Chi è Lorenzo Fontana Ecco il ritratto di Lorenzo Fontana, eletto ieri presidente della Camera. Quando diceva che «le famiglie gay non esistono» e che «la famiglia naturale è ...L’hair stylist delle star, da Vittoria Belvedere e Alessia Marcuzzi e Meryl Streep, ha curato il nuovo look della leader di FdI: «Tutte mi chiedono il suo taglio, ne ho già fatti 40 come il suo...» ...