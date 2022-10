Marco Masini | fuori oggi “Live At Teatro della Pergola”

Radio Subasio

Oggi, venerdì 14 ottobre, esce "Live At Teatro della Pergola" di, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze. Il box, prodotto da Momy ...Dopo le vittorie di Antonino nelle prime due puntate, grazie alle sue imitazioni die Tom Walker, il favorito sembra assolutamente essere lui. Carlo Conti In questa nuova puntata gli ... Marco Masini: fuori "Live At Teatro della Pergola" Oggi, venerdì 14 ottobre, esce “Live At Teatro della Pergola” di MARCO MASINI, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streamin ...Oggi, venerdì 14 ottobre, esce “Live At Teatro della Pergola” di MARCO MASINI, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streamin ...