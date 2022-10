Saronno | sfondata la vetrina della farmacia e rubato il fondo cassa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Aun uomo ha sfondato ladi unae hail. È accaduto questa notte, giovedì 13 ottobre, intorno alle 3. Il ladro ha manomesso la saracinesca e sfondato il vetroportadi via Stoppani. Una volta fatta irruzione, ha messo a soqquadro il negozio e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

A Saronno un uomo ha sfondato la vetrina di una farmacia e ha rubato il fondo cassa. I carabinieri di Saronno hanno già avviato le indagini per risalire al responsabile.SARONNO – Doppio cedimento in via Taverna dove dal tetto di una casa sono caduti calcinacci sia all’esterno sia nel cortile interno. E’ successo oggi, domenica 9 ottobre, e ...