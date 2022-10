Per 4 giovani su dieci il futuro sarà peggiore post pandemia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Più di seisu(62%) hanno cambiato la propria visione dela seguito della: solo per il 22% ilmigliore, mentre il 40% ritiene che. Manca una promessa di miglioramento e benessere per legenerazioni e di fronte a unignoto prevalgono incertezza (49%) e ansia (30%), che in alcuni casi si trasformano in paura (15%) e pessimismo (13%) soprattutto dinanzi a eventi le cui dimensioni e conseguenze vanno oltre la capacità di previsione e di intervento dei singoli. È quanto emerge dal Rapporto realizzato dal Censis per il Consiglio Nazionale deie l`Agenzia Nazionale per idal titolo: "Generazione ...