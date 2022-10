Meloni su Forza Italia e La Russa presidente Senato | «Farò governo autorevole | questioni secondarie non mi fermano»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) «Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un. Non...

...dispiaciuta per il mancato voto diItalia per La Russa presidente del Senato. E a chi le chiedeva cosa volesse dire a Silvio Berlusconi di fronte alla sua richiesta di far cadere i veti,...... fortemente desiderato dal leader diItalia. Un'esperienza durata quattro anni, fino alla decisione di fondare, assieme all'attuale premier in pectore Giorgiae a Guido Crosetto, ...«Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-86bfb335-fb22-1207-2673-81a0b20a4d ...