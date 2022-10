LIVE Musetti-Zapata Miralles 6-3 5-0 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | un Lorenzo devastante va a servire per il match

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Risposta bloccata di dritto diche non trova il campo. 15-0 ACE! L’azzurro è implacabile. 5-0 BREAK! MA COSA HA FATTO!!??!? Stop volley con il dritto che arrivamente da un altro pianeta!!!!!!!!!!! L’azzurro al cambio di campo servirà per il. 30-40 Fuori la risposta dell’azzurro. 15-40 Arriva agilmente sulla palla corta l’azzurro che chiude con il successivo smash! Due palle break! 15-30 Non passa il rovescio incrociato in manovra dello spagnolo. 15-15 Buona prima di servizio del classe 1997. 0-15 DRITTO A SVENTAGLIO DAL CENTRO PERFETTO DI! 4-0 Gamesbaglia il ...