(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il nuovo locale fishfooddi San Benedetto del Tronto esalta prodotti di, offrendo paninie secondi piatti a base di. Un format imprenditoriale vincente e replicabile in altre realtà. San Benedetto del Tronto, 11 ottobre 2022. Il principe del mare Mediterraneo, il, è arrivato nel centro storico di San Benedetto del Tronto con un format esclusivo. In via Bezzecca, una traversa del corso principale, si può gustare nell'innovativo locale “- Pane e”, aperto dopo un progetto imprenditoriale lungo tre anni. Il nuovo concept di questo “refined street food” parte dal locale moderno e dal design raffinato, fatto di materiali delle antiche pescherie (il legno, il marmo ed ...

Adnkronos

Al mondo degli allevatori di capre e pecore è dedicato invece il Concorso regionale specie ovina e caprina e concorso capre da latte che si terrà invece domenica 6 novembre all'Croix - Noire. ...Ma dal 24 ottobre, cosa accadrà all'temporanea Non è detto che la struttura possa essere smantellata . L'impianto potrebbe essere usato come location per altri eventi. "Stiamo valutando la ... Sara Arena: “Con Spadù portiamo l’eccellenza del pesce spada in un panino gourmet” Comunque andrà per Paltrinieri, Martinenghi, Ceccon o Pilato, ci sarà un po’ d’Italia nelle piscine olimpioniche di Parigi 2024. I nuovi record, si spera, saranno stabiliti infatti negli impianti cost ...Ci prova il sindaco Gaetano Manfredi e lo fa anche con determinazione: «Stiamo valutando la possibilità di tenere per un po' l'arena che stanno costruendo per il torneo di ...