L’Europa supererà questo inverno ma il prossimo sarà più duro | dice il capo dell’Agenzia per l’energia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 ottobre 2022) «I Paesi europei affronteranno l’senza importanti interruzioni di rifornimenti e senza blackout, perché gli stoccaggi di gas hanno raggiunto circa il 90%. Quindi, in assenza di una significativa, e al momento inattesa, interruzione delle forniture, si dovrebbe arrivare a febbraio o marzo usando le scorte». Il direttore esecutivointernazionale perFatih Birol loa Repubblica. Aggiungendo che però per il2023-2024 in Europa occorreranno anche solidarietà e lungimiranza. È quello che Birol raccomanderà oggi ai ministri delUe, riuniti a Bruxelles per l’ennesimo vertice sulla crisi del gas innescata dall’invasione dell’Ucraina. «Immaginiamo che invece si verifichi un’interruzione grave e imprevista, per esempio ...