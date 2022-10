IVA ZANICCHI DA MATANO | “UMILIATA DALLA FIALDINI | AVEVO LEI E LA LUCARELLI CONTRO”

(Di martedì 11 ottobre 2022) La Vita in Diretta: nuovo capitolo dello sche ha infiammato il debutto di Ballando con le Stelle. Il padrone di casa Alberto, che nello show di Milly Carlucci è opinionista a bordo campo, ha chiamato a parlarne una delle protagoniste, Iva. Sono scioccata da quello che mi sta accadendo. Quella parola che ho detto a Selvaggia l’ho sussurrata all’orecchio di Samuel, è sempre grave ma non pensavo si sentisse. Ho sofferto tanto ma sono andata subito. Lei è stata carina ma mi ha detto che vuole le scuse pubbliche. Ieri ho sofferto molto, è stata una brutta giornata. Sono andata da Francesca, era un impegno preso da un mese. Con sorpresa, perché non me l’hanno detto ma ci sta, c’era ...

In appena 48 ore Iva Zanicchi e Gegia hanno fatto la stessa uscita infelice. Le parole dell'attrice pugliese non sono passate inosservate su social. Iva Zanicchi, malgrado le scuse pubbliche a Selvaggia Lucarelli, potrebbe essere squalificata da Ballando con le Stelle