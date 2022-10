Alpine - Alpenglow Concept | il futuro di Dieppe

ha svelato i primi dettagli dell'annunciato prototipo creato per il Salone di Parigi. L'evento francese inizierà il prossimo 17 ottobre, ma laConcept sarà svelata online il 13. Lo ...Dopo Dacia ancheè pronta a svelare una concept car che incarni gli stilemi futuri del brand, non soltanto dal ... La casa francese ha infatti annunciato l'arrivo di, una show - car che ...It’s said that the next generation of Alpine cars will follow the style of this concept, which we have to say looks absolutely incredible. The name Alpenglow refers to a phenomenon often seen in ...Il Salone di Parigi è ormai alle porte e Alpine sta per presentare la nuova Alpenglow, un’avvenieristica hypercar elettrica che rappresenterà il manifesto del brand per i prossimi anni a venire. Prima ...