Simeone prende l’ascensore | il gol dagli spalti è da urlo – VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giovannifa impazzire i tifosi del Napoli, il suo gol allo stadio Zini contro la Cremonese ripresoè bellissimo. Il gol di Giovannicontro la Cremonese ripreso da una angolazione diversa, non quella delle telecamere di Dazn, ma bensìdello stadio Zini di Cremona. Uno stadio per metà azzurro, dato che cerano migliaia di supporters partenopei accorsi per dare sostegno alla squadra di Spalletti.: il gol diripreso allo stadio Zini Dall’angolazione si vede bene il movimento del giocatore del Napoli, che si muove in sincronia con il compagno, ne percepisce il tempo ed il cross e si lancia sul pallone. Il cross di Mario Rui è perfetto e...

Alessandro, legate della 41enne, aveva subito presentato, per conto dell'ex Letterina , un'... Il faccia a faccia in tribunale, però,il via per i pezzi firmati Dior, Gucci e Chanel. ...... Kvaratskhelia - senza pallone -a riferimento il suo marcatore, e cioè l'esterno difensivo ... Il portoghese con una frustata di grande livello recapita sulla testa di, che sembra ...Juventus ko anche col Milan. Come se ne esce da questa situazione "Le parole di Allegri Non è più credibile. La Juve lo scorso anno è stata deludente, ha perso due finali su due e uscita prematurame ...A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Juventus ko anche col Milan. Come se ne esce da questa ...