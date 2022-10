“Contro il caro bollette il Centrodestra e civiche propongono l’istituzione di un fondo di solidarietà per famiglie e imprese”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Fiumicino – “Istituire undiperdi Fiumicino gravemente provate dal“. E’ quanto prevede una mozione, presentata dale liste, per aiutare i tanti cittadini del territorio alle prese con ilenergia. “Dopo la crisi dovuta al Covid e ai due anni di chiusure, che già avevano messo a dura prova non solo la tenuta economica della nazione, ma di ogni singolo nucleo familiare, la guerra alle porte dell’Europa ha provocato con un vertiginoso aumento dei costi di materie prime a livello internazionale, con ripercussioni ingenti sui costi delledi luce e gas – spiegano i consiglieri firmatari Severini, Baccini, Coronas, Costa, D’Intino e Poggio ...

Sky Tg24

... scongiurare la chiusura di aziende con nuovi ammortizzatori scontati per chi non licenzia, sostenere i consumi delle famigliel'inflazione e ilbollette'. Sulle pensioni pensate a ...È quanto hanno deciso i 27 stati membri dell'Unione europea in sede di consiglio nel Regolamentoil- bollette, approvato il 30 settembre e formalmente adottato il 6 ottobre. Le risorse ... Dopo il voto: misure contro il caro-bollette. Da Roma a Berlino: Paesi Ue a confronto Il circolo della Rifondazione Comunista di Ceccano aderisce convintamente alla giornata di mobilitazione, indetta dal sindacato Usb, contro il caro vita e caro bollette per il 12 ottobre prossimo. "Sc ...All’indomani del voto, le parti sociali rappresentano interlocutori necessari e importanti per un’efficace azione di sviluppo sociale.