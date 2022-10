Napoli | Politano | Sto giocando con continuità | sono felice Bravi quelli che sono entrati'

Sono al primo posto in solitaria a +2 sull'Atalanta Ilsoffre ma vince contro la Cremonese. Allo Zini finisce 4 - 1 per gli azzurri con le reti disu rigore nel primo tempo, poi ...sul dischetto e stavolta il tiro è forte e a pelo d'erba. Vincente, insomma, e iltrova un vantaggio che dopo il pari tra Udinese e Atalanta lo proietta ad un primo posto solitario. ...Luciano Spalletti fa solo tre cambi rispetto alla sfida di Champions contro l’Ajax: Mario Rui in difesa, Ndombele in mediana e Politano nel tridente. Alvini sceglie il 4-2-3-1 per la Cremonese che ...Simeone, Lozano e Olivera, tre dei panchinari doc di una rosa di grande spessore, risolvono una partita complicata a Cremona che si trasforma nel finale in goleada e proiettano il Napoli da solo in te ...