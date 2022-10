Chi è Serghei Surovikin | il generale accusato di corruzione e brutalità con cui Putin vuole sconfiggere l' Ucraina

Per il colonnello generaleSurovikin la responsabilità sarà ancora maggiore, visto che con la sua nomina per la prima volta dall'inizio dell'offensiva la Difesa di Mosca ha annunciato ...Si tratta diSurovikin, classe 1966 originario di Novosibirsk, e noto nell'esercito col soprannome di 'generale Armageddon', secondo quanto riferiscono alcuni canali Telegram russi, ...Un macellaio dai metodi brutali e spicci. Caratteristiche che piacciono molto a Vladimir Putin» Serghei Surovikin è l’uomo a cui il presidente russo si affida per assolvere i compiti più complicati. E ...Veterano della guerra civile in Tagikistan negli anni '90, della seconda guerra in Cecenia negli anni 2000 e dell'intervento russo in Siria lanciato ...