Ballando con le stelle 2022 | video intervista a Iva Zanicchi | «Se sei curioso osi | ed è quel che faccio»

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) La nostraa lva, in gara acon le, che ci ha raccontato la sua nuova avventura, la curiosità che la manda avanti, il ballo è ad altro Vi presentiamo la nostraa Iva, in gara acon le. La leggendaria cantante (insieme al suo partner Samuel Peron) ci ha raccontato la sua nuova sfida e la sua curiosità, il rapporto con il ballo, di rock’n’roll e salsa, e la cosa che più apprezza (e spera) di questa avventura.con leandrà in onda dall’8 ottobresu Rai1. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.