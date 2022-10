Nibali | Ho sofferto pressione e aspettative | ma ora voglio godermi il Lombardia - Sport - Altri Sport

Lo squalo chiude domani la sua carriera al Lombardia, tra successi nei grandi giri e pressioneè pronto a voltare ...Infine, sul suo futuro, Vincenzofa sapere: "Non smetterò di pedalare. Prima di tutto andrò al Criterium di Saitama e poi spero di poter affrontare la Cape Eric (corsa che si svolge in mountain bike). La nuova squadra che ...L'intervista a Vincenzo Nibali, che parla della sua vittoria più bella e delle pressioni che ha dovuto sopportare nel corso della carriera.CICLISMO - Ultima recita tra i professionisti per Vincenzo Nibali. Il siciliano appenderà la bici al chiodo al termine del Giro di Lombardia 2022, una corsa ...